Fingerprinting Articles

With over 40K projects and 22K stars, FingerprintJS is one of the most popular and advanced browser fingerprinting libraries on GitHub. Check out some of the highlights over the past year in this post.
Unlock the fundamentals of digital identity management, understand its importance, and discover the top best practices for your security.
Shield your site from fraud with browser fingerprinting. Integrate Fingerprint's SDKs into your Vue app for enhanced security.
Shield your site from fraud with browser fingerprinting. Easily integrate it into Angular with Fingerprint's SDKs.
The Snowflake data breach exposed critical vulnerabilities. Learn how to enhance your business’ security measures without sacrificing user experience.
Protect your site from harmful activities with browser fingerprinting. Easily integrate Fingerprint's SDKs into your Svelte app.
Protect your site from fraud using browser fingerprinting. Add it to Go with Fingerprint's SDKs.
Protect your website from fraud with browser fingerprinting. Integrate it into Python using Fingerprint's SDKs.
Enhance app security by using device fingerprinting to block fraud. Learn to integrate Fingerprint's SDKs into Kotlin.
Secure your app with device fingerprinting to block threats. Integrate it into Flutter using Fingerprint's SDKs.
Use browser fingerprinting to secure your site from fraud. Integrate it into C# with Fingerprint's SDKs.
Learn how canvas fingerprinting works, its business applications, and how to generate unique identifiers using HTML5 Canvas.