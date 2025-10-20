- Robodex
- Browser automation
- Chromium Automation
Chromium AutomationUnknown
What is Chromium Automation?
Extension for automating chromium browser
How to detect Chromium Automation with Fingerprint
Fingerprint identifies Chromium Automation through the bot detection Smart Signal. If you already have Fingerprint installed, add a detection rule for it. If not, view our Quick Start Guide to get up and running in minutes.
Add invisible bot detection to your site today
Set up in minutes by package manager or CDN. No credit card or sales call required.