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Chromium Automation

Unknown

What is Chromium Automation?

Extension for automating chromium browser

How to detect Chromium Automation with Fingerprint

Fingerprint identifies Chromium Automation through the bot detection Smart Signal. If you already have Fingerprint installed, add a detection rule for it. If not, view our Quick Start Guide to get up and running in minutes.

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