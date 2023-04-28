Courtney Rogin
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Courtney Rogin Articles
Courtney Rogin's Articles
Announcing our ISO 27001 certification
Fingerprint is proud to announce our ISO 27001 certification, demonstrating our commitment to data protection.
- Announcements
How to Improve Your Online User Identification Process
Improve online user identification with tips on account verification, secure systems, and device fingerprinting techniques.
- Fingerprinting
Building Efficient Software Products In Uncertain Times
Optimize your software development process for cost efficiency with practical considerations and changes.
- Anti-fraud technology
- Engineering
Announcing our SOC 2 Type II Report
Celebrate our SOC 2 Type II report validating our commitment to top-tier security and privacy for customers and our company.
- Announcements
Four Ways to use Fingerprint Pro
Explore Fingerprint's new website section showcasing how accurate device identification combats common online fraud.
- Fingerprinting
- Announcements
FingerprintJS and Fingerprint Pro: Identification accuracy explained
Learn why Fingerprint Pro's industry-leading accuracy sets the industry standard in our recent webinar on device identification.
- Fingerprinting
8 Common Signs of an Email Phishing Attempt
Learn to spot email phishing attempts with our guide on common signs and protections for your business and personal data.
- Account takeover
How to choose a buy now, pay later (BNPL) provider
Considering BNPL for your eCommerce store? Here are four key considerations to evaluate before choosing a BNPL provider.
- E-commerce
- Buy now, pay later