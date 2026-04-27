AmazonProductDiscoverybotUnknown
What is AmazonProductDiscoverybot?
AmazonProductDiscoverybot is an Amazon crawler used to discover product information and merchant pages for Amazon product discovery workflows.
How to detect AmazonProductDiscoverybot with Fingerprint
Fingerprint identifies AmazonProductDiscoverybot through the bot detection Smart Signal. If you already have Fingerprint installed, add a detection rule for it. If not, view our Quick Start Guide to get up and running in minutes.
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